أخبار الفن اليوم: طارق الشناوي يهاجم أحمد السقا.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدورة 78 لمهرجان كان السينمائي.. وإصابة دنيا سمير غانم خلال تصوير "روكي الغلابة"

امتلأت الساحة الفنية على مدار الساعات الماضية، بالعديد من الأحداث والأخبار الفنية نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

انتهت منذ قليل فعاليات، ختام الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم هوليوود والعالم.

وشهد حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، إعلان الفائزين بجوائز الدورة ٧٨، والتي من أهمها السعفة الذهبية.

تامر حسني يطرح ديو "ملكة جمال الكون" رفقة الشامي (فيديو)

طرح النجم تامر حسني منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “ملكة جمال الكون” رفقة المطرب الشامي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الرقمية.

كليب أغنية ملكة جمال الكون

أغنية “ملكة جمال الكون” من كلمات وألحان تامر حسني والشامي.

حُكم على الممثلين التركيين خالد إرغنتش، المعروف في مصر والوطن العربي بـ "السلطان" لدوره في مسلسل حريم السلطان، ورضا كوجا أوغلو بالسجن مع إيقاف التنفيذ، لإدلائهما بشهادة زور في قضية مرتبطة باحتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

الحكم على بطل مسلسل حريم السلطان بالسجن

فحكمت المحكمة الابتدائية الجنائية الرابعة والعشرون في إسطنبول على الممثل خالد إرغنتش بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر وخمسة عشر يومًا، بينما حُكم على الممثل رضا كوجا أوغلو بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.

تعرضت الفنانة دنيا سمير غانم للإصابة في يدها أثناء تصوير بعض مشاهد فيلمها الجديد روكي الغلابة بمنطقة المقطم.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم قررت طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف المقبل، ليكون أول الأعمال التي سيتم طرحها في هذا الموسم.

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “الجارداية” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص وهو الذي يقوم بدوره محمد ممدوح.

ينتهى الفنان محمد رمضان وأسرة فيلمه الجديد أسد من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوع الجاري، ليدخل العمل مرحلة المونتاج.

ويواصل الفنان محمد رمضان وأسرة فيلم “أسد” التصوير داخل الحى الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت الشركة المنتجة قد حددت موعدا ليس نهائيا لعرض الفيلم هو آخر يوليو المقبل.

قصة فيلم محمد رمضان الجديد

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

علاء مبارك وعمرو أديب ، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة لاذعة للإعلامي عمرو أديب، بسبب انتقاده للمصريين، الذين يترحمون على والده الراحل حسني مبارك.

رسالة لاذعة من علاء مبارك لعمرو أديب

ووصف علاء مبارك من يترحمون على والده الراحل بأنهم "ناس أصيلة"، موجهًا رسالة لوم لمن وصفهم بـ "ذو الوجهين"، قائلًا: "ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه"، داعيًا لوالده بالرحمة والمغفرة.

يشارك الفنان محمود حافظ ضمن أحداث فيلم بيج رامي الذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال، ويلعب خلال العمل شخصية عدو رامز والذي تجمعه به عدد من المواقف الكوميدية.

ويواصل الفنان رامز جلال تصوير أحداث فيلمه الجديد بيج رامي، المقرر أن يتم عرضه قريبا، ويفرض رامز جلال حالة من السرية على أحداث الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور.

وطرح البعض عبر وسائل السوشيال ميديا تساؤلات هب سيجسد رامز جلال شخصية مصارع خلال أحداث العمل، وخاصة أنه يحمل اسم "بيج رامي".

وجه الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة قوية للنجم أحمد السقا، على خلفية أزمة إعلان انفصاله عن زوجته مها الصغير وما تلاها من تصريحات من الجانبين.

رسالة قوية من طارق الشناوي لأحمد السقا

وكتب طارق الشناوي: “مع الأسف هذا النجم الكبير فقد توازنه النفسي والعقلي.. لا يدري ما الذي يقال في الجلسة الخاصة بين زوج وزوجته أو طليقته وأم أولاده، وما الذي من الممكن أن يعرفه الناس ولا يخدش خصوصية العلاقة الأسرية”.

حقق فيلم المشروع x إيرادات بلغت 6.039.282 مليون جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس الجمعة.

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا، وإيطاليا.

أبطال فيلم المشروع X

"المشروع X" بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.