الحكم بالسجن على الممثلين خالد أرغنتش ورضا كوجا بسبب شهادة زور

حُكم على الممثلين التركيين خالد إرغنتش، المعروف في مصر والوطن العربي بـ "السلطان" لدوره في مسلسل حريم السلطان، ورضا كوجا أوغلو بالسجن مع إيقاف التنفيذ، لإدلائهما بشهادة زور في قضية مرتبطة باحتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

الحكم على بطل مسلسل حريم السلطان بالسجن

فحكمت المحكمة الابتدائية الجنائية الرابعة والعشرون في إسطنبول على الممثل خالد إرغنتش بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر وخمسة عشر يومًا، بينما حُكم على الممثل رضا كوجا أوغلو بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.

أُدين الممثلان بتهمة شهادة الزور بعد إدلائهما بشهادتيهما في تحقيق يتعلق بمديرة المواهب آيس باريم، وعلقت المحكمة إعلان الأحكام، مما يعني أن الممثلين لن يُمضيا فترة سجنهما ما لم يرتكبا جريمة أخرى خلال فترة المراقبة.

وخلال جلسة يوم الخميس الموافق 22 مايو، دافع إرغنتش عن شهادته، مؤكدًا أنه أجاب على الأسئلة بصدق عندما استُدعي كشاهد.

محاكمة الممثلين خالد إرغنتش ورضا كوجا أوغلو

قال إرغنتش في دفاعه، وفقًا لموقع “Türkiye Today”: "العلاقة الحميمة مفهوم نسبي. في قطاعنا، قد نتواصل بشكل حميمي مع العديد من الأشخاص في أماكن مختلفة، أو قد لا نتواصل مع أشخاص صوّرنا معهم العديد من الحلقات في المشروع نفسه"، مضيفًا: "أجبتُ على كل ما سُئلتُ عنه. وعندما سُئلتُ، ذكرتُ أنه لم يكن لديّ أي لقاءات أو اتصالات. ثم سُئلتُ عن عائشة باريم، فقلتُ: "لستُ على معرفة كافية بعائشة باريم لأعرف ما تناقشه معهم".

وتم اتهام الممثلان بسبب شهادة أدلوا بها بشأن صلتهما بـمحمد علي ألابورا، المتهم الهارب في قضية حديقة جيزي. ووفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول، ادعى كلا الممثلين أنهما لم يكونا على اتصال بألابورا وأنهما يعرفانه مهنيًا فقط في الوسط الفني.

إلا أن الادعاء العام قدّم أدلة تُناقض هذه الأقوال. كشف تحليل فني لاتصالات الهواتف المحمولة لعام ٢٠١٣ عن ١٢ حالة اتصال بين إرجينتش وألابورا عبر المكالمات والرسائل، مع تكثيف الاتصالات خلال فترة احتجاجات حديقة جيزي.

كما قدمت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقريرًا يُظهر ظهور كلا الممثلين في صور وتغطيات إخبارية إلى جانب ألابورا خلال مظاهرات جيزي، بما في ذلك صور لهما وهما يسيران متشابكي الأيدي مع الممثل الهارب.

حكمت المحكمة في البداية على إرغنتش بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر، قبل أن تُخففها إلى عام وعشرة أشهر وخمسة عشر يومًا نظرًا لسلوكه المحترم خلال الإجراءات. كما خُففت عقوبة كوجا أوغلو من عامين إلى عام وثمانية أشهر.

لم يكن لدى الممثلين أي سجل جنائي سابق، مما أثر على قرار المحكمة بتعليق إعلان الحكم. وتشكل هذه القضية جزءا من إجراءات قانونية أوسع نطاقا تتعلق باحتجاجات حديقة جيزي عام 2013، والتي بدأت كمظاهرات ضد خطط التنمية الحضرية لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد في تركيا.

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