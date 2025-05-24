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ثقافة وفنون

فقد توازنه النفسي والعقلي، طارق الشناوي يهاجم أحمد السقا

طارق الشناوي وأحمد
طارق الشناوي وأحمد السقا

 وجه الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة قوية للنجم أحمد السقا، على خلفية أزمة إعلان انفصاله عن زوجته مها الصغير وما تلاها من تصريحات من الجانبين. 

رسالة قوية من طارق الشناوي لأحمد السقا 

وكتب طارق الشناوي: “مع الأسف هذا النجم الكبير فقد توازنه النفسي والعقلي.. لا يدري ما الذي يقال في الجلسة الخاصة بين زوج وزوجته أو طليقته وأم أولاده، وما الذي  من الممكن أن يعرفه الناس ولا يخدش خصوصية العلاقة الأسرية”. 

وتابع الشناوي: “ يبدو أنه استشعر  الخوف على مكانته الأدبية بعد انتشار عدد من الأخبار تنال من صورته أمام جمهوره كابن بلد جدع وشهم لتصبح الصورة المتداولة  في ( الميديا) أنه لا ينفق حتى على أقرب الناس إليه”. 

وأضاف: “ فقرر أن  ينتقم من الجميع  متقمصا شخصية شمشون الجبار  قائلا ( علي وعلى أعدائي)، ويهد المعبد عليه وعلى أسرته وأكاد استمع إلى ضحكته الهستيرية بينما الأحجار تتساقط فوق رأسه”. 

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طارق الشناوي أحمد السقا فيس بوك

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