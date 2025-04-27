الأحد 27 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

اقتراب الانتهاء من مونتاج فيلم أسد لمحمد رمضان تمهيدًا لعرضه

فيلم اسد
فيلم اسد

اقترب المخرج العالمي خالد دياب وكاست المونتاج من الانتهاء من فيلم أسد الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان تمهيدًا لعرضه.

 

وكانت الشركة المنتجة قد اتخذت قرارا ليس نهائي لموعد عرضه حيث حدد أخر يوليو القادم لعرضه.

 

قصة فيلم محمد رمضان الجديد  

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي خالد دياب.

 

 

 

 

 

أبطال فيلم أسد 

يشارك في فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

 

 

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