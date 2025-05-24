السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسني يطرح ديو "ملكة جمال الكون" رفقة الشامي (فيديو)

تامر حسني والشامي
تامر حسني والشامي

طرح النجم تامر حسني منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية،  بعنوان “ملكة جمال الكون” رفقة المطرب الشامي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الرقمية. 

كليب أغنية ملكة جمال الكون 

أغنية “ملكة جمال الكون” من كلمات وألحان تامر حسني والشامي. 

وتقول كلمات أغنية تامر حسني الجديدة رفقة الشامي: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بست الوردة على خدها

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كليب أغنية ملكة جمال الكون المطرب الشامي يوتيوب تامر حسني أغنية ملكة جمال الكون

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

نهائي دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يواصل تقدمه على بيراميدز بعد 75 دقيقة

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

الحكم بالسجن على الممثلين خالد أرغنتش ورضا كوجا بسبب شهادة زور

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

ترامب: أمريكا صاحبة تصميم الصواريخ فرط صوتية وروسيا سرقتنا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية