علاء مبارك يثير الجدل بحديثه عن الشماتة في الموت، والنشطاء: الشماتة بموت الظالم واجبة

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على الشامتين في مصاب ووفاة الآخرين، وخاصة بعدما أظهر البعض شماته في وفاة مخالفيهم في الرأي أو الفكر والمعارضين لهم، وذلك بعد إظهار الإخوان للشماتة في وفاة المستشار شعبان الشامي، الأمر الذي دفع علاء مبارك للتأكيد أن الشماتة في الموت أو الابتلاءات التي تقع على الغير ليست من الخلق الديني والإنساني.

حديث علاء مبارك عن الشماته في الموت يثير الجدل

أثار حديث علاء مبارك عن الشماتة في الموت جدلًا واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض حديث علاء بشماته الإخوان في موت والده، في حين ذكر البعض أن هناك أشخاص ممن يثيرون الغضب عليهم، والشماتة في موتهم أمر خارج عن الإرادة، وتفاعل علاء مبارك مع عدد كبير من النشطاء في الأمر.

في البداية قال علاء مبارك، في تغريدة له عبر حسابه على منصة "أكس"، عن الشماتة في مصاب الآخرين: "الشماتة في مصاب الآخرين والشماتة في الموت وبالابتلاءات والمصائب التي تقع على الغير ليست من الخلق الديني والإنساني مهما كانت الأسباب حتى لو بينك وبين المصاب عداوة".

وتابع علاء مبارك حديثه عن الشماتة قائلًا: "هى فعلا كما يقال "خصلة ذميمة تأباها النفوس المستقيمة ويترفع عنها أصحاب المروءات" فلا تكن اليوم من الشامتين فَتُصبحُ غدًا من الُمبتلين اللهم استرنا بسترك واحفظنا بحفظك يا كريم..".

الشماته في الموت والابتلاءات تثير ردود أفعال واسعة

وعلق البلوجر كريم حسن على حديث علاء مبارك عن الشماتة فقال: "لم يتعظوا عندما قال العريان لعمرو موسى مبارك سيخرج من السجن إلي القبر فخرج الرئيس مبارك إلى بيته معزز مكرم وخرج العريان من سجنه إلى القبر!"

فرد علاء مبارك قائلًا: "سبحان الله قدر الله وما شاء فعل ولا شماتة".

حديق عصام العريان لعمرو موسى عن وفاة مبارك في السجن، فيتو



في حين عبر أحد النشطاء عن رفضه لحديث علاء مبارك فقال: "لا هنشمت معلش مخلي شوية لـ بعض الإعلاميين الذين يثيرون غضب الناس... لو كتب لنا عُمر نحضر دفنهم".

فرد علاء مبارك قائلًا: "تمام.. خلي شوية على جنب، صباح الخير"

وعلقت الناشطة هيام فقالت: "ياسيد علاء حاول تقرأ شوية في الأحاديث النبوية أو تسأل متخصص في الشريعة بس يكون بيخاف ربك وحيعرَّف حضرتك إن الشماتة في موت الظالم واجبة وليست خصلة ذميمة".

وأجاب علاء مبارك: "طيب حضرتك الأمر بسيط جدًا اشمتى براحتك الأمر مش محتاج متخصص".

وهنا علق أحد متابعي علاء مبارك قائلًا: "طيب إذا كانت الشماتة ليست من النفس المستقيمة... فماذا عن الشماتة في الأشخاص المتوفين وكانوا من المعارضين؟"

ورد علاء مبارك قائلًا: "إذا كان هذا حدث... فهو أمر لا يصح فكل من توفاهم الله لا تجوز عليهم إلا الرحمةً".

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