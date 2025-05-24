السبت 24 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يغني مع كزبرة أغنية جديدة ويفاجئه برسالة دعم: عارف إن ليك أعداء (فيديو)

تامر حسني وكزبرة،
تامر حسني وكزبرة، فيتو

قدم  تامر حسني للجمهور، مطرب المهرجانات كزبرة، خلال حفله الذي أقيم بالقاهرة الجديدة، وشارك تامر في أغنية جديدة للمرة الأولى بعنوان “قلودة”. 

تامر حسني يغني مع كزبرة (2)
تامر حسني يغني مع كزبرة (2)
تامر حسني يغني مع كزبرة (3)
تامر حسني يغني مع كزبرة (3)

حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة 

وحرص تامر حسني على دعم كزبرة خلال الحفل وقال له: "أنا بدعمك علشان عارف إن ليك أعداء نجاح كلنا يا جماعة ندعم كزبرة". 

وقدم النجم تامر حسني خلال حفله بالقاهرة الجديدة مفاجأة لجمهوره، حيث قدم إحدى روائع سيد درويش بتوزيع جديد.

وقال تامر حسني خلال الحفل:" الموسيقى طالعة من عندنا من خلال الموسيقار سيد درويش".


وفاجأ النجم تامر حسني، الجمهور بمشاركة نيللي كريم في حفله، حيث إنها صعدت على المسرح وقدمت معه أغنية “يا بنت الإيه” بطريقة “الهيب هوب” ليغني بعدها أغنية “أنا ولا عارف أنا مالي”.

تامر حسني يغني مع كزبرة (4)
تامر حسني يغني مع كزبرة (4)
تامر حسني يغني مع كزبرة (1)
تامر حسني يغني مع كزبرة (1)

وبدأ تامر حسني حفله بأغنية “معلمين” التي قدمها مع بهاء سلطان، وأغنية حلو المكان.

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حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة تامر حسني حفل تامر حسني

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