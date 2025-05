تامر حسني يقدم "كوكتيل تسعيناتي" مع حميد الشاعري في حفله بالقاهرة الجديدة (فيديو)

5/24/2025 12:04:39 AM

فاجأ النجم تامر حسني الجمهور خلال حفله بتقديم حميد الشاعري على المسرح، وقدم الثنائي ديو أغنية لا كان على الخاطر.

وقال تامر حسني خلال الحفل: حميد الشاعري هو اللي غير شكل المزيكا ولولاه ما كناش هنكون موجودين دلوقت.

حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

وفاجأ النجم تامر حسني الجمهور بغنائه أغنيته الشهيرة come back to me بطريقة الغناء الشعبي، كما أنه أدخل عليها أغنية السح الدح أمبوه، وطلب الجمهور أن يعيد الأغنية ويلبي طلبهم.



وقدم النجم تامر حسني خلال حفله بالقاهرة الجديدة مفاجأة لجمهوره، حيث أنه قدم أحد روائع سيد درويش وقدم أغنية زوروني بتوزيع جديد.



وقال تامر حسني خلال الحفل الموسيقي طالعة من عندنا من خلال الموسيقار سيد درويش.



وفاجأ النجم تامر حسني، الجمهور بمشاركة نيللي كريم في حفله حيث إنها صعدت على المسرح وقدمت معه أغنية يا بنت الإيه بطريقة الهيب هوب ليفني بعدها أغنية أنا ولا عارف أنا مالي.



وانطلق اليوم الجمعة حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري كبير.



وتفاجأ تامر حسني خلال الحفل بإلقاء هواتف الجمهور على المسرح ولكنه أعادها مرة أخرى، وواصل الغناء.



وبدأ تامر حسني حفله بأغنية معلمين والذي قدمها مع بهاء سلطان، وتلاها أغنية حلو المكان.

