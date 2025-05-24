ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

علاء مبارك وعمرو أديب، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة لاذعة للإعلامي عمرو أديب، بسبب انتقاده للمصريين، الذين يترحمون على والده الراحل حسني مبارك.

رسالة لاذعة من علاء مبارك لعمرو أديب

ووصف علاء مبارك من يترحمون على والده الراحل بأنهم "ناس أصيلة"، موجهًا رسالة لوم لمن وصفهم بـ "ذو الوجهين"، قائلًا: "ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه"، داعيًا لوالده بالرحمة والمغفرة.

وقال علاء مبارك في رسالته اللاذعة التي وجهها للإعلامي عمرو أديب، بسبب الترحم على مبارك: "اللهم أغفر لأبي وارحمه واعف عنه؛ والحمد لله لسه في ناس أصيلة أما بالنسبة لقليل الأصل ذو الوجهين فلا تعاتبه ولا تلومه لأن قليل الأصل ده طبع فيه من يومه".



يذكر أن الإعلامي عمرو أديب قال في برنامجه "الحكاية" الذي يذاع على قناة (MBC): "الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين.. كفاية بقى.. الناس بتخترع وإحنا نترحم على مبارك دا فيه ناس بتترحم على عبد الناصر، دا أنتم بتكلموا عن السادات لغاية دلوقت والسادات، طب ما كان موجود إنما لأ..."

توتر العلاقة بين علاء مبارك وعمرو أديب

الجدير بالذكر أن هناك علاقة بين الإعلامي عمرو أديب وأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك تشوبها التوتر، وذلك منذ ثورة 25 يناير 2011، عندما اعترف عمرو أديب أن مبارك عن السبب في جلوسه في البيت بدون عمل، كما أنه في فبراير 2019، وتزامنا مع ذكرى تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، انتقد علاء مبارك، موقف عمرو أديب تجاه والده.

توتر العلاقة بين علاء مبارك وعمرو أديب، فيتو



وبث علاء مبارك فيديو لعمرو أديب بعنوان "بدون تعليق"، حيث بث علاء مقابلات للإعلامي المصري وهو يمدح الرئيس الراحل حسني مبارك وعائلته حينا، ويهاجمه أحيانا أخرى.

وكان عمرو أديب قد دافع بشدة، في مقابلات سابقة عن مبارك ونظامه، وأثنى على تعامله مع الصحفيين معبرًا عن حسرته لرحيله، لكنه مع الثورة انتقد مبارك ونظامه وانتقد المنادين بعودته، مؤكدًا أنه يكره مبارك لأنه تسبب في خراب البلد، على تعبير عمرو أديب.

تناقض تصريحات عمرو أديب تثير الجدل

الفيديو، الذي بثه علاء مبارك، وكشف فيه تناقضات تصريحات وموقف عمرو أديب من والده، لاقى تفاعلًا واسعًا، الأمر الذي دفع عمرو أديب للرد على علاء مبارك عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "MBC".

تصريحات عمرو أديب عن مبارك تثير الجدل، فيتو



واتهم عمرو أديب، علاء مبارك بحذف أجزاء من الفيديو، وهدده بفتح ملفات فساد ضلع فيها علاء مبارك وأسرة الراحل حسني مبارك، وعلق أديب قائلًا: "إنه انتقد علاء مبارك عندما كان والده في السلطة وهو ما تسبب في إبعاده عن المشهد الإعلامي وقتها".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.