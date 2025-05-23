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ثقافة وفنون

نيللي كريم تفاجئ الجمهور وتغني مع تامر حسني في حفله بالقاهرة الجديدة

تامر حسني ونيللي
تامر حسني ونيللي كريم.فيتو

فاجأ النجم تامر حسني، الجمهور بمشاركة نيللي كريم في حفله، حيث صعدت على المسرح وقدمت معه أغنية يا بنت الإيه بطريقة الهيب هوب، ثم قدم بعدها أغنية أنا ولا عارف أنا مالي.

 

حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

 


وانطلق منذ قليل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري كبير.


وتفاجأ تامر حسني خلال الحفل بإلقاء هواتف الجمهور على المسرح ولكنه أعادهم مرة أخرى وواصل الغناء.


وبدأ تامر حسني حفله بأغنية معلمين والذي قدمها مع بهاء سلطان، وتلاها أغنية حلو المكان.

 

مشاركة كزبرة والوايلي 

ويشارك في الحفل أيضًا كل من المطرب الشعبى "كزبرة" والمنتج الموسيقي "الوايلي" والدي جي DJ Nedz، لخلق في أجواء مختلفة تسبق صعود تامر حسني على المسرح.

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أغنية حلو المكان القاهرة الجديدة حفل تامر حسني تامر حسني نيللى كريم

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