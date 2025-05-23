نيللي كريم تفاجئ الجمهور وتغني مع تامر حسني في حفله بالقاهرة الجديدة

فاجأ النجم تامر حسني، الجمهور بمشاركة نيللي كريم في حفله، حيث صعدت على المسرح وقدمت معه أغنية يا بنت الإيه بطريقة الهيب هوب، ثم قدم بعدها أغنية أنا ولا عارف أنا مالي.

حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة



وانطلق منذ قليل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري كبير.



وتفاجأ تامر حسني خلال الحفل بإلقاء هواتف الجمهور على المسرح ولكنه أعادهم مرة أخرى وواصل الغناء.



وبدأ تامر حسني حفله بأغنية معلمين والذي قدمها مع بهاء سلطان، وتلاها أغنية حلو المكان.

مشاركة كزبرة والوايلي

ويشارك في الحفل أيضًا كل من المطرب الشعبى "كزبرة" والمنتج الموسيقي "الوايلي" والدي جي DJ Nedz، لخلق في أجواء مختلفة تسبق صعود تامر حسني على المسرح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.