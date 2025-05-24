إدارة ترامب تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية، وأنها لم تنجح في ذلك حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للصحيفة إن مستشاري ترامب أعربوا بشكل خاص للمسؤولين الأوروبيين عن استيائهم من تباطؤ المفاوضات بسبب اختلاف الأولويات التجارية بين أعضاء الاتحاد. وأردفت: "لم تتلق الولايات المتحدة حتى الآن تأكيدا على نية قادة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جديدة على السلع الصناعية الصينية، وهو أولوية لمسؤولي إدارة ترامب الذين يسعون إلى زيادة الضغط التجاري على بكين".

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي ظل بشكل عام متمسكا بمواقفه تجاه مطالب ترامب ولا تنوي تعديل ضريبة القيمة المضافة وقوانين قطاعي الصحة والتكنولوجيا الرقمية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادلا مؤخرا وثائق تصف مواضيع محتملة للمناقشة في المفاوضات التجارية.

ونقلت عن مصدرها قوله: "أعرب الاتحاد بشكل خاص عن استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة في معالجة مسألة الدعم الحكومي الذي تقدمه الصين لقطاعات صناعية رئيسية".

كما ذكرت الصحيفة أنه في إطار مفاوضات منفصلة مع الولايات المتحدة، وافقت بريطانيا على "التقدم نحو" فرض رسوم على الصلب الصيني. وقدمت الولايات المتحدة طلبات مماثلة بشأن "الأمن الاقتصادي" المتعلق بالصين إلى شركاء تجاريين رئيسيين آخرين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، على الرغم من أنه "لم يتم الإعلان عن أي التزامات حتى الآن".

وفي خضم المفاوضات غير المثمرة مع الاتحاد الأوروبي حول تسوية الرسوم، قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت يوم الجمعة إن بروكسل تواجه مشكلة في العمل الجماعي، حيث إن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد لا تعرف حتى ما يتم التفاوض عليه نيابة عنها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق يوم الجمعة أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب، وأن المفاوضات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، لذلك يقترح فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد بدء من 1 يونيو القادم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية "شاملة وكاملة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاقية تنص على أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم على السيارات البريطانية وتلغي الرسوم على واردات الصلب، بينما ستلغي بريطانيا الرسوم على استيراد الإيثانول من الولايات المتحدة.

ترامب يأمر ببناء 10 مفاعلات نووية جديدة

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة المفاعلات النووية في بلاده، عن طريق بناء 10 مفاعلات نووية جديدة بحلول عام 2030، لزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية.

وأظهرت وثيقة نقلتها وكالة "نوفستي" الروسية أن بناء تلك المفاعلات جاء لتعزيز سرعة ونطاق القدرة النووية الجديدة، من خلال تسهيل زيادة سعة المفاعلات النووية الحالية بمقدار 5 جيجاواط، وامتلاك 10 مفاعلات كبيرة جديدة قيد الإنشاء بحلول عام 2030".

يذكر أن وزير الطاقة قد تلقى تعليمات بضمان توفير الموارد اللازمة لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المغلقة، وزيادة إنتاج محطات الطاقة النووية الحالية، واستكمال بناء محطات جديدة تم تعليقها.

ووقع ترامب، أمس الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

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