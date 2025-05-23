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رياضة

الأهلي يكرم ثلاثي اليد بعد التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية ويعلن رحيلهم عن الفريق

الأهلي يكرم ثلاثي
الأهلي يكرم ثلاثي اليد ويعلن رحيلهم عن الفريق

شهد حفل تتويج رجال الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية تكريم الدنماركي ستيفان مادسن المدير الفني للفريق، وثنائي الفريق أحمد عادل وعبد الرحمن فيصل. 

جاء تكريم المدير الفني وثنائي الفريق لما قدموه مع الأهلي بعد نهاية مشوارهم مع الفريق. 

وحرصت الجماهير المتواجدة في صالة الأمير عبد الله الفيصل على تشجيع الثلاثي الذي نجح مع الفريق في تحقيق الفوز بـ٦ بطولات هذا الموسم في إنجاز تاريخي على الصعيدين المحلي والقاري. 

مباراة الأهلي والزمالك 

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي  بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 31ـ 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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الأهلي النادي الأهلي أحمد عادل عبد الرحمن فيصل ستيفان مادسن

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