على طريقته، لاعبو الأهلي لليد يحتفلون مع مؤمن زكريا بالفوز على الزمالك (صور)

حرص لاعبو الأهلي لليد على الاحتفال مع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، بعد الفوز على الزمالك والتتويج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ورصدت عدسة فيتو حرص مؤمن زكريا، رغم مرضه، على النزول والاحتفال مع لاعبي الأهلي، الذين احتفلوا بالفوز بحركته الشهيرة بوضع أيديهم على آذانهم.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 31ـ 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

حضور مؤمن زكريا للمبارة مع مجلس الإدارة، فيتو

حضور مؤمن زكريا للمبارة مع مجلس الإدارة، فيتو

مباراة الأهلي والزمالك

وانطلق نهائي أفريقيا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وأذيعت المباراة عبر قناة النادي الأهلي وقناة أون سبورت كما ينقل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على يوتيوب المباراة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

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