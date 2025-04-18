الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك

كرة اليد، وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب ‏التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي، وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم بعد الفوز ببطولات إفريقيا والسوبر المحلي ودوري المحترفين، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية طوال مشوار البطولة. وعبر رئيس الأهلي عن ‏تقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، استحقوا به اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي القاسم المشترك في البطولات والانتصارات التي تدعم ناديها وفرقه الرياضية في كافة المواقف، مشيرًا إلى أن التتويج ببطولة الكأس يحمل منظومة الفريق مسئولية كبيرة تجاه ناديهم، ويمثل دافعًا قويًّا قبل المشاركة في بطولتي السوبر وإفريقيا اللتين يستضيفهما النادي الشهر القادم.

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفن مادسن، بلقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم الحالي 2024-2025.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (21-18).

وكان الشوط الأول من نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (11-10).

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلي في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حساب فريق طلائع الجيش.

ويسبق المباراة، لقاء يجمع بين فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش على المركز الثالث، وينطلق في الرابعة عصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.