كأس الكؤوس الإفريقية، يد الأهلي رجال يفوز على الجيش الملكي المغربي

فاز فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي على الجيش الملكي المغربي في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

نجح الأهلي في فرض سيطرته خلال المباراة وأنهى الشوط الأول بنتيجة 20-7، وواصل تفوقه خلال الشوط الثاني من خلال الدفاع المنظم والهجوم القوي، والذي أسفر عن عدة أهداف عزز بها الفريق تفوقه وأنهى المباراة بنتيجة 30-18.

ويتواجد فريق رجال اليد في المجموعة الثانية التي تضم الترجي التونسي وريد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني والجيش الملكي المغربي.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى في المجموعات على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 39-18.

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