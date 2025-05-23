ترامب يشن هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي ويتهمه باستغلال أمريكا

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، الاتحاد الأوروبى على خلفية الرسوم الجمركية، واتهم الاتحاد بالتعامل مع أمريكا بشكل سيئ للغاية

ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الرسوم الجمركية

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، مساء اليوم، أن المحادثات التجارية مازالت جارية مع الاتحاد الأوروبى، وتابع، لا نسعى لصفقة مع دول الاتحاد وسنري ما يفعلون.

وكشف ترامب، عن نية الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على شركات الهواتف المحمول التى تصنع فى الولايات المتحدة نهاية يونيو المقبل.

ترامب يؤكد تحمل الدول الأجنبية والشركات الرسوم الجمركية

واستطرد ترامب، الدول الأجنبية ستتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، وعلى الشركات لا المستهلكين تحملها أيضا.

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