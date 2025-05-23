الجمعة 23 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب يشن هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي ويتهمه باستغلال أمريكا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، الاتحاد الأوروبى على خلفية الرسوم الجمركية، واتهم الاتحاد بالتعامل مع أمريكا بشكل سيئ  للغاية

ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب الرسوم الجمركية

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، مساء اليوم، أن المحادثات التجارية مازالت جارية مع الاتحاد الأوروبى، وتابع، لا نسعى لصفقة مع دول الاتحاد وسنري ما يفعلون.

وكشف ترامب، عن نية الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على شركات الهواتف المحمول التى تصنع فى الولايات المتحدة نهاية يونيو المقبل.

ترامب يؤكد تحمل الدول الأجنبية والشركات الرسوم الجمركية

واستطرد ترامب، الدول الأجنبية ستتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، وعلى الشركات لا المستهلكين تحملها أيضا.

 

إلغاء الرسوم الجمركية، لجنة برلمانية تقر إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وصربيا

كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة

 

 

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ترامب الاتحاد الاوروبي الرسوم الجمركية البيت الأبيض

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