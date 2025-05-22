الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب: المفاوضات مع إيران تسير في الاتجاه الصحيح

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي تسير في الاتجاه الصحيح.

 

ترامب: المحادثات النووية مع إيران تسير على المسار الصحيح

 ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "كما قال لي الرئيس، وكما قال لكم جميعا، فإن هذه الصفقة مع إيران يمكن أن تنتهي بإحدى طريقتين: إما بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع بالغ السوء لإيران. لهذا السبب ستجري هذه المفاوضات نهاية الأسبوع الجاري".

وفي 21 مايو، أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصادر في الأوساط الحاكمة الأمريكية أن إسرائيل تعد لضربة ضد البنية التحتية النووية الإيرانية. وحسب مصدر القناة، فقد ارتفعت احتمالية هذه الضربة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا  أربع جولات من المفاوضات بوساطة عُمان لتسوية الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

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إيران ترامب إسرائيل الولايات المتحدة

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