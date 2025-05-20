السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن السويد ستتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين.

تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات الدولية والانتقادات المتزايدة تجاه السياسات الإسرائيلية الأخيرة.

ولم تعلن بعد تفاصيل العقوبات المستهدفة أو الأسماء المحددة للوزراء المعنيين.

وفي تطور مقلق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن 14 ألف رضيع معرضون لخطر الوفاة خلال 48 ساعة إذا لم تُدخل المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع المحاصر.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من كارثة وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

الحكومة البريطانية

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه إسرائيل، حيث صرّح وزير الخارجية البريطاني بتعليق المفاوضات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة الجديد، مطالبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الحصار المفروض على غزة بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وأوضح الوزير أن الكارثة الإنسانية في القطاع "تضاعفت بشكل سريع"، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية ومنع دخول المساعدات سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها.

وفي خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية على وشك الإعلان رسميًا عن وقف المفاوضات التجارية، كما تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن على خلفية تصعيد العمليات العسكرية وتوسيعها داخل قطاع غزة.

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