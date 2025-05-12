نتنياهو يبحث مع ويتكوف والسفير الأمريكي محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق في غزة

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات مع رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع (المعروف إعلاميًا باسم "ويتكوف") والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، لبحث "محاولة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن الاجتماع جاء في إطار تنسيق الجهود مع واشنطن لإحياء المسار التفاوضي، وسط ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية لوقف التصعيد وتفادي عملية عسكرية واسعة في رفح.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان إسرائيل إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة استجابة لطلب أمريكي، في محاولة لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

نتنياهو يوافق على إرسال وفد تفاوض إلى الدوحة استجابة لطلب أمريكي

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استجاب لطلب من الإدارة الأمريكية بإرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضحت رئاسة الوزراء أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال تواصل بينهما، بأن إسرائيل ستشارك في المفاوضات "تحت النار"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية بالتزامن مع المسار التفاوضي.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لدفع تل أبيب نحو استئناف المفاوضات غير المباشرة، بعد تعثرها خلال الأسابيع الماضية، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

تعثر المفاوضات

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تعثر جهود الوساطة، التي تقودها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر، بسبب الخلافات بين الطرفين حول شروط وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتصر إسرائيل على استكمال عملياتها العسكرية في رفح، في حين تشترط حماس وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع كأولوية قبل أي اتفاق.

وكانت المباحثات الأخيرة التي جرت في الدوحة قد فشلت في التوصل إلى تفاهم نهائي، في ظل اتساع الفجوة بين مطالب الجانبين.

وتعرضت حكومة نتنياهو لضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة خلال الأيام الماضية لوقف التصعيد، خاصة مع تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في رفح بعد بدء إسرائيل عملياتها البرية هناك.

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