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سياسة

إلغاء الرسوم الجمركية، لجنة برلمانية تقر إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وصربيا

مناقشة إنشاء اتفاقية
مناقشة إنشاء اتفاقية تجارة حرة بين مصر وصربيا

 شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا.

 

إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وصربيا

 وتهدف الاتفاقية، إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وصربيا، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.

 

إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية

 وبموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.

وتتضمن القائمة الأولى سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات.

 

تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة بين مصر وصربيا 

 كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.

وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

تشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار

وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.

ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.

ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.

كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.

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