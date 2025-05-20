الثلاثاء 20 مايو 2025
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مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية،فيتو

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم علي  طريق مصر الإسكندرية الزراعي  بين سيارة ودراجة بخارية، وذلك عند منطقة الفؤادية  في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وتم نقل الجثمانين إلي مستشفي قها التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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مصرع شخصين في حادث تصادم  على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي

تلقي مدير أمن القليوبية بلاغا بوقوع حادث تصادم علي طريق مصر الإسكندرية الزراعي، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع تصادم مباشر بين سيارة ملاكي ودراجة نارية كان يستقلها شخصان.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وهم إبراهيم ر 27 عامًا يقيم في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، وأحمد علاء 25 عامًا، متأثرين بإصاباتهم البالغة، وعلى الفور تم نقل الجثمانين إلى مستشفى قها التخصصي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات، وسط توجيهات من الجهات المختصة بسرعة كشف ملابساته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أهابت الجهات المعنية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، حرصًا على سلامة الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.

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