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بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

حادث دراجة نارية،
حادث دراجة نارية، فيتو

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح ونزيف، جراء حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق جمصة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح ونزيف، جراء حادث تصادم دراجتين

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق جمصة المنصورة.

أسماء المصابين في الحادث 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: أحمد الدسوقي السيد جاد الدسوقي، 33 سنة، مقيم بشربين، باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ونبيه عبد العزيز نبيه عبد العزيز، 18 سنة، مقيم بكفر الحاج شربيني، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالجسم، ومحمد محمود صادق خليل، 18 سنة، مقيم بكفر الحاج شربيني، باشتباه كسر بالكاحل الأيسر وجروح وكدمات بالجسم.

نقل المصابين لمستشفي جمصة وتحرير محضر 

وجرى نقل المصابين لمستشفى جمصه لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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