إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق بسيون – طنطا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين من نوع سوزوكي على طريق بسيون – طنطا في محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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