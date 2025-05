دي أو من فرقة "EXO" يطرح ألبومه القادم في يوليو

أكدت تقارير إعلامية في 22 مايو أن المغني والممثل الكوري دي أو عضو فرقة الكيبوب EXO، في المراحل النهائية من التحضير لإصدار ألبوم منفرد كامل من المقرر إصداره في أوائل يوليو المقبل.

ويعد هذا الألبوم أول إصدار موسيقي رسمي له منذ حوالي نصف عام، بعد إصدار "Snowfall at Night" في يناير الماضي. كما شارك مؤخرًا بأغنية "Forever" كأوست لمسلسل "Resident Playbook" على قناة tvN.

وبعد إصدار البومه الكامل، سيبدأ دي أو جولته الآسيوية لعام 2025 بدءًا من العاصمة الكورية سيول في يوليو، وعلى الصعيد التمثيلي، يستعد أيضًا للظهور في مسلسل الجريمة والإثارة "The Manipulated" على منصة Disney+.

ويأتي ألبوم دي أو بعد إصدار زميله في الفريق بيكهيون بألبوم مصغر في 19 مايو، والذي لاقي نجاحًا كبيرًا وكان بعنوان "Essence of Reverie"، ومثل هذا أول ألبوم لبيكهيون منذ ثمانية أشهر منذ إصدار ألبوم "Hello, World" في سبتمبر الماضي، وأول عودة له منذ تعاونه مع المغني وكاتب الأغاني الأمريكي UMI في أغنيته الرقمية المنفردة "Do What You Do" في مارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.