الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات النيابة العامة لكشف ملابسات انفجار خط غاز الواحات

انفجار خط غاز، فيتو
انفجار خط غاز، فيتو

أصدرت النيابة العامة في إطار تحقيقاتها بواقعة انفجار خط غاز بطريق الواحات والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين عدة قرارات وهي: 


تكليف لجان فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.


وأمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح.

وكانت قوات الحماية المدنية، سيطرت على الحريق الذي اندلع على طريق الواحات بالقرب من جامعة مدينة 6 أكتوبر، عقب تسريب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز، ما أسفر عن احتراق 11 مركبة وإصابة 16 أشخاص ومصرع 8 آخرين.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة طريق الوحات خط غاز بطريق الوحات انفجار خط غاز بطريق الوحات

مواد متعلقة

إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات ومكتب هندسي في انفجار خط غاز الواحات للجنح

24 مايو، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر

الأكثر قراءة

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

بعد انتقاد الرئيس لزيادة استيراد ألبان الأطفال، قائمة بأغلى أسعار الألبان الصناعية

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أمين الفتوى يكشف سبب زيادة حدوث الزلازل في هذا التوقيت (فيديو)

هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟ اعرف موقف الشرع

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية