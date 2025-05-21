شركة المقاولات لم تخطر الغاز، مفاجآت في تحقيقات انفجار خط الواحات

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انفجار خط غاز بطريق الواحات وأسفر عن وفاة 8 اشخاص واصابة 16 آخرين عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.



وأضافت التحقيقات أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وكانت قوات الحماية المدنية، سيطرت على الحريق الذي اندلع على طريق الواحات بالقرب من جامعة مدينة 6 أكتوبر، عقب تسريب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز، ما أسفر عن احتراق 11 مركبة وإصابة 16 أشخاص ومصرع 8 آخرين.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

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