ضبط مواد غذائية ومياه غازية منتهية الصلاحية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، ضبط مواد غذائية ومياه غازية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن في حملة لمراقبة الأغذية شملت منشآت غذائية بمركز بني سويف.

حملة مراقبة الأغذية ببني سويف

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

حملة مراقبة الاغذية ببني سويف

وتضمن التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، الإشارة إلى تنفيذ حملة شملت منشآت غذائية بمركز بني سويف، أسفرت عن تحرير 7 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

ضبط مياه غازية فاسدة ببني سويف

كما ضبطت الحملة 3608 لتر مياه غازية و260 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، داخل أحد مستودعات الأغذية، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإرسالها لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم، علاوة على إعدام 6 كيلو جرامات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير بالخواص الطبيعية.

حملة مراقبة الاغذية ببني سويف

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.

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