مصرع شاب دهس أسفل قطار أمام قرية الشوشة ببني سويف

لقي شابًا مصرعه، أسفل عجلات أحد قطارات الوجه القبلي أمام قرية الشوشة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى المستشفى.

بلاغ بمصرع شاب ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف إخطارًا يفيد بمصرع شاب صدمه أحد قطارات الوجه القبلي أمام قرية الشوشة في بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

نقل جثة الشاب إلى مستشفى ببا

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ببا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لتوجيهات قوات الأمن بمركز ببا.

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