السبت 17 مايو 2025
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محافظات

إصابة شاب إثر سقوطه من أعلى إحدى البنايات ببني سويف

مستشفى بنى سويف التخصصي،
مستشفى بنى سويف التخصصي، فيتو

أصيب شاب بإصابات مختلفة، إثر سقوطه من علو بأحد المبانى بعزبة نعيم  البحرية بمركز بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى المستشفى.

بلاغ سقوط شاب من علو ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة شاب إثر سقوطه من علو بأحد المبانى بعزبة نعيم  البحرية بمركز بنى سويف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببنى سويف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لإجراء الكشف الطبي عليه.

إصابة شاب إثر سقوطه من علو ببني سويف

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، شابا يدعى أحمد رمضان، 24 سنة، مقيم بعزبة نعيم البحرية بمركز بنى سويف، وبه اشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات متفرقة بالجسم، إثر سقوطه من علو.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته، ودرجة الإصابة التي لحقت به خلال السقوط.

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