هربا من الحر للموت، غرق طفلين أثناء الاستحمام في مياه النيل ببني سويف

لقي طفلان مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه نهر النيل أمام قرية سنور التابعة لمركز بني سويف، أثناء محاولتهما الهروب من موجة الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.

بلاغ غرق طفلان ببني سويف

وتلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق طفلين في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال إحدى الجثتين بعد عمليات بحث استمرت لأكثر من ساعتين.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين، و"جمعة أ" 13 عامًا، تم إنتشال جثته، و"عبد الله ع" 14 عامًا، جار البحث عن جثته، كانا يلهوان بالقرب من ضفاف النهر، وقررا النزول إلى المياه للتخفيف من حرارة الجو، دون علم ذويهم، إلا أن التيار جرفهما بسرعة بسبب عدم إجادتهما السباحة.

نقل الجثة لمستشفى بني سويف

وتم نقل جثة الأول إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وقوات الشرطة، وأمرت النيابة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.

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