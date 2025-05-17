السبت 17 مايو 2025
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محافظات

مصرع شاب في مشاجرة بمركز إهناسيا ببني سويف

مشاجرة - صورة أرشيفية،
مشاجرة - صورة أرشيفية، فيتو

لقي شاب مصرعه على أيدي آخر إثر مشاجرة بينهما بقرية منشأة الحاج التابعة لمركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، ونُقلت جثة المتوفى للمستشفى.

 

بلاغ مشاجرة بين شابين ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بوقوع مشاجرة بين شابين أسفرت عن وفاة أحدهما متأثرًا بإصابت، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لفرض السيطرة والتحقيق في الواقعة.

 

وتبين من التحريات الأولية أن الضحية يُدعى "كريم أ.ع" يبلغ من العمر 21 عامًا، والمتهم يدعى "أحمد م.ع" 24 عامًا، يقيمان قرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وأكدت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة قاتلة للضحية أودت بحياته في الحال.

 

نقل جثة الشاب بمستشفى إهناسيا

وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة بدقة، وبدأت التحقيق مع المتهم بعد ضبطه من قبل قوات الشرطة.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل ودوافع الجريمة، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، وأنتظر العشرات منهم أمام مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، لحين انتهاء إجراءات التصريح بالدفن.

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