وكيل تعليم بني سويف: امتحانات الشهادة الإعدادية لن تعقد بنظام البوكليت

أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025 ستُجرى دون أي تغيير، وفق نظام العام الماضي، وبحسب المواصفات الفنية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات، والتي تشمل ورقة الأسئلة ودفتر الإجابة، وسيتم تطبيق نظام "البوكليت" بداية من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل 2025/2026.

تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الإعدادية

تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الإعدادية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مع موجهي عموم المواد الدراسية، بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، وهاني رجائي، مدير عام التعليم العام، وربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، لمناقشة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بامتحانات نهاية العام، المقرر انطلاقها في 21 مايو الجاري، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع، شددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية تضافر الجهود بين جميع عناصر المنظومة التعليمية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وهادئ، بما يعكس الجهود المبذولة من القائمين على العملية التعليمية.

تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الإعدادية

مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية

كما أكدت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط إعداد الامتحانات، بما يشمل مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية المعتمدة، والابتعاد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي أو الديني، بالإضافة إلى مراجعة المحتوى العلمي بشكل دقيق لضمان خلوه من الأخطاء اللغوية أو الفنية.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات، وعدم مناقشة أي تفاصيل تخصها خارج نطاق اللجان المختصة، إلى جانب المتابعة المستمرة لامتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية، ومراجعة الامتحانات بدقة، وكذلك متابعة أداء الطلاب في الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.

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