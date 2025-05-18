الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل ببني سويف

انتشال جثة شاب ببني
انتشال جثة شاب ببني سويف، فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بنى سويف، جثة شاب لقي مصرعه غرقا داخل مياه النيل بجوار محطة المياه شرق النيل بقرية سنور، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

 

بلاغ غرق شاب ببني سويف

 

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع شاب غرقا داخل مياه النيل بجوار محطة المياه شرق النيل بقرية سنور، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وانتشال الجثة.

 

وتمكنت قوات شرطة المسطحات المائية ببني سويف، من انتشال جثة شاب يدعى «عبد الرازق عثمان »  17 سنة، مقيم بقرية سنور بشرق النيل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

 

استدعاء الطب الشرعي لفحص الجثة

 

وتم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف الطبى على الجثة، والتعرف على ملابسات الحادث وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجار تحرير محضر بالواقعة، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.

 

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