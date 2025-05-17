السبت 17 مايو 2025
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محافظات

متحملتش فراقه، وفاة سيدة بعد ساعات من دفن جثمان ابنها في بني سويف

تشييع الجثمان، فيتو
تشييع الجثمان، فيتو

 خيّم الحزن على قرية "بدهل" التابعة لمركز سمسطا بـ محافظة بني سويف، اليوم السبت، بعدما تلقى الأهالي نبأ وفاة والدة الشاب "محمد سيد"، أحد ضحايا حادث الطريق الأوسطي بأكتوبر، والذي لقى مصرعه أمس الجمعة، رفقة 4 آخرين من أبناء المحافظة.

محمد سيد
محمد سيد

وداع موجع بقرية بدهل في سمسطا ببني سويف

 لم تتحمل الأم المكلومة صدمة الفقد، ولا ألم وداع فلذة كبدها، الذي خرجت خلف جنازته بالأمس تطوي خطواتها وسط دموع لم تجف، واليوم سارت القرية كلها خلف نعشها، في جنازة مهيبة امتزجت فيها أصوات البكاء بآيات القرآن والدعاء بالصبر والسلوان.

 

كان الشاب محمد سيد، واحدًا من 5 شباب من بني سويف، لقوا مصرعهم في حادث مروع على الطريق الأوسطي بالقرب من مدينة 6 أكتوبر، أثناء استقلالهم سيارة خاصة، لتتحول رحلتهم القصيرة إلى فاجعة هزّت أرجاء القرى التي ينتمون إليها.

تشييع جثمان الابن
تشييع جثمان الابن

 

تشييع جثمان سيدة توفت حزنًا على فراق نجلها ببني سويف

 وشُيّع جثمان الشاب أمس وسط جنازة حاشدة شارك فيها المئات من أبناء قرية بدهل والقرى المجاورة، وقد بدت والدته منهارة لا تقوى على الكلام، واكتفى الجميع بالدعاء لها بأن يلهمها الله الصبر على هذه المصيبة.

 

لكن الحزن كان أكبر، فصباح اليوم، لفظت الأم أنفاسها الأخيرة بشكل مفاجئ، حسب رواية عدد من الأهالي، مؤكدين أن حالتها النفسية تدهورت بشكل كبير منذ لحظة تلقيها خبر وفاة نجلها.

 

وخرج أهالي القرية مجددًا، لا لوداع أحد شبابها هذه المرة، بل لوداع أمٍ كسرتها الأحزان، وودعت الحياة بقلبٍ مفجوع، فالقبر الذي احتضن نجلها بالأمس، لم يغلق عليه طويلًا، حتى فُتح من جديد ليجاوره جثمان الأم، وكأنها رفضت أن تتركه وحده في رحلته الأبدية.

 

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