الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي بني سويف يعرضون مشاكلهم على المحافظ عقب صلاة الجمعة بمسجد الرضا

محافظ بني سويف يستمع
محافظ بني سويف يستمع للمواطنين عقب صلاة الجمعة، فيتو

 استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث حرص على التواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم في بعض القطاعات والمرافق الخدمية.

 

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الرضا

 وكلف محافظ بني سويف، مسؤولي مكتبه باستلام تلك الشكاوى لدراستها، تمهيدًا للعمل على الاستجابة لها في إطار القانون، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

 

جاء ذلك عقب أداء محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة، اليوم الجمعة، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز المدينة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، إلى جانب عدد من التنفيذيين.

 

حب التناهي شطط.. خير الأمور الوسط

 وألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، بينما أمّ المصلين الدكتور عيد الداودي إمام وخطيب المسجد، وتناولت الخطبة موضوع "حب التناهي شطط.. خير الأمور الوسط"، حيث أكد   القبيصي أن الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على السماحة واليسر ورفع الحرج، وهي شريعة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط، تحارب الغلو والتقصير على حد سواء.

 

وأشار وكيل أوقاف بني سويف، إلى أن الإسلام دين الاعتدال، محذرًا من مغبة التشدد والتساهل، فكلاهما خروج عن جادة الصواب، لافتًا إلى خطورة من يغالون في الدين أو يعبثون بأحكامه من أجل تحقيق مصالح دنيوية، مشددًا على أن هؤلاء يسهمون في زعزعة استقرار الأمة ووحدتها، لكن أمرهم بات مكشوفًا وواضحًا لكل ذي عقل وبصيرة.
 

وكيل تعليم بني سويف: امتحانات الشهادة الإعدادية لن تعقد بنظام البوكليت

محافظ بني سويف يبحث مطالب وشكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي المفتوح

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى الأهالي خلال تفقده الوحدة الصحية بقرية دشطوط

محافظ بني سويف يحيل إدارة وإشراف مدرستين للتحقيق بسبب فوضى الفصول

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - ببني سويف

متوفيان و5 مصابين، ارتفاع أعداد ضحايا انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

إصابة 5 عمال إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد كنترول امتحانات الدبلومات الفنية

إيقاف رئيس وحدة زراعية عن العمل لحصوله على رشوة 1000 جنيه في بني سويف

إحباط تلاعب بمحطة وقود وبيع بنزين وسولار في السوق السوداء ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

وكيل تعليم بني سويف: امتحانات الشهادة الإعدادية لن تعقد بنظام البوكليت

محافظ بني سويف يبحث مطالب وشكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي المفتوح

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى الأهالي خلال تفقده الوحدة الصحية بقرية دشطوط

محافظ بني سويف يحيل إدارة وإشراف مدرستين للتحقيق بسبب فوضى الفصول

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - ببني سويف

متوفيان و5 مصابين، ارتفاع أعداد ضحايا انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

إصابة 5 عمال إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد كنترول امتحانات الدبلومات الفنية

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

الفلسطينيون والقمة العربية!

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

النحاس يستقر على مهاجم الاهلي لحصار البنك غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

المزيد
الجريدة الرسمية