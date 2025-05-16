أهالي بني سويف يعرضون مشاكلهم على المحافظ عقب صلاة الجمعة بمسجد الرضا

استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث حرص على التواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم في بعض القطاعات والمرافق الخدمية.

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الرضا

وكلف محافظ بني سويف، مسؤولي مكتبه باستلام تلك الشكاوى لدراستها، تمهيدًا للعمل على الاستجابة لها في إطار القانون، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

جاء ذلك عقب أداء محافظ بني سويف، شعائر صلاة الجمعة، اليوم الجمعة، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز المدينة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، إلى جانب عدد من التنفيذيين.

حب التناهي شطط.. خير الأمور الوسط

وألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، بينما أمّ المصلين الدكتور عيد الداودي إمام وخطيب المسجد، وتناولت الخطبة موضوع "حب التناهي شطط.. خير الأمور الوسط"، حيث أكد القبيصي أن الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على السماحة واليسر ورفع الحرج، وهي شريعة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط، تحارب الغلو والتقصير على حد سواء.

وأشار وكيل أوقاف بني سويف، إلى أن الإسلام دين الاعتدال، محذرًا من مغبة التشدد والتساهل، فكلاهما خروج عن جادة الصواب، لافتًا إلى خطورة من يغالون في الدين أو يعبثون بأحكامه من أجل تحقيق مصالح دنيوية، مشددًا على أن هؤلاء يسهمون في زعزعة استقرار الأمة ووحدتها، لكن أمرهم بات مكشوفًا وواضحًا لكل ذي عقل وبصيرة.



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