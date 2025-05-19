نقل شهداء وجرحى الغارات الإسرائيلية فى خان يونس على سيارة نقل (فيديو)

فشل عدد من الفلسطينيين فى الحصول على سيارة إسعاف لنقل بعض المصابين والشهداء للمسشتفي فى خان يونس نتيجة عمليات القصف المستمرة التى شنها طيران الاحتلال الحربي مما جعلهم يلجأون لسيارة نقل.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد لحظة وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية فى سيارة نقل.

لحظات مرعبة.. طائرات الاحتلال تشن عشرات الغارات على مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات المروحية وقصف مدفعي. pic.twitter.com/l9mNmmIPlE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 19, 2025

وشنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات على مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات المروحية وقصف مدفعي.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت عن محافظة خان يونس وسط تصعيد الغارات الإسرائيلية.

ضحايا الع دوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس الأحد، باستشهاد 106 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجرأمس بينهم 50 شهيدا في خان يونس.



وفي السياق ذاته شن جيش الاحتلال غارة على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واستشهد 3 أشخاص، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يقصف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي



وقبل وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

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