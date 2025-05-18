نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنها لا علم لها حول التقارير التي تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار وقادة آخرين من حماس بعد غارات على المستشفى الأوروبي في خان يونس.

حقيقة استشهاد شقيق يحيى السنوار في غارة إسرائيلية

وأضافت المصادر "ما زلنا نفحص نتائج الغارة قبل الإعلان الرسمي.

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت، استشهاد القيادي محمد السنوار، الشقيق الأصغر لقائد حماس السابق يحيى السنوار، والذي استشهد في غزة بأكتوبر من العام الماضي.

يحيى السنوار

وبعد هجمات إسرائيلية على ميناءين في اليمن، الجمعة الماضية، وجه كاتس تهديدا بالاغتيال إلى زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه إذا استمر إطلاق النار من اليمن فسوف نستهدف عبد الملك الحوثي "كما فعلنا مع السنوارين"، في إشارة على ما يبدو إلى يحيى السنوار وشقيقه محمد.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام مناطق قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، قائلا إنه يحاول اغتيال محمد السنوار، في ضربات قتل بها العشرات.

وصرح مسؤولون أمنيون حينها بأنهم ما زالوا يجمعون المعلومات لتأكيد ما إذا كان محمد السنوار قتل في هذه الغارة، ويعملون على تحديد هوية المتواجدين في الموقع.

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