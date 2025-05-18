الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

106 شهداء بغزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد،  باستشهاد 106 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 50 شهيدا في خان يونس.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته شن جيش الاحتلال غارة على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

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استشهاد 3 صحفيين في غزة، والاحتلال يستهدف ويحاصر المستشفى الإندونيسي

واستشهد 3 أشخاص، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يقصف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي

وقبل وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي خان يونس جباليا

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