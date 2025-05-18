عشرات الشهداء والمصابين في قصف لخيام النازحين بخان يونس (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا خلال ثلاث غارات استهدفت إحداها خيمة في منطقة المنتزه الإقليمي الذي يؤوي مئات العائلات التي نزحت من مدينة رفح، ومن مناطق شرق خان يونس، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته.

خلال استقبال الجرحى.. لحظة شن طائرات الاحتلال غارة على النازحين محيط مستشفى الكويت التخصصي الميداني (شفاء فلسطين) في مواصي خانيونس pic.twitter.com/OOLMYWEiC2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 17, 2025

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مخيم يؤوي نازحين قرب مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي، ما أدى لمقتل 6 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

وأعلن المستشفى، توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بسبب تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي في محيطه، ما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، وأضرار في أقسام أخرى بالمستشفى.

مشاهد مروعة من احتراق خيام النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/fJ1hbOTDHr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 17, 2025

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال النيران بعدد من الخيام في منطقة المواصي، ما أدى لإصابات في صفوف المواطنين الذين يسكنون هذه الخيام والتي أصبحت غالبيتها مهترئة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بسقوط أكثر من 90 شهيدا خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس السبت، سقط نحو 22 منهم خلال غارتين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

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