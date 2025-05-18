أخبار الفن اليوم، محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "البابا راجع"، نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "المشرع إكس"،عماد زيادة يكشف كواليس دخوله عالم الفن عبر بوابة الزعيم

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكان أهمها كالتالي..

يعرض حاليا في دور العرض السينمائي فيلم نجوم الساحل، الذي يقوم ببطولته عدد من الشباب، وعلى رأسهم أحمد داش، ويواصل العمل تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر.

إيرادات فيلم نجوم الساحل

وحقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بلغت 105 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض السينمائي.

قصة فيلم نجوم الساحل

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

وصل منذ قليل، الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري وإياد نصار “أبطال فيلم المشروع x”، إلي العرض الخاص للعمل.



كما حضر أيضا الفنان أحمد زاهر وابنته ملك وليلي علوي وإنجي المقدم وغيرهم.

وأطلقت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "المشروع X"، بطولة النجم كريم عبد العزيز والمخرج والمؤلف بيتر ميمي، بعد سلسلة من التعاون فى النجاحات السابقة في السينما والدراما.

كشف الفنان عماد زيادة، عن دخوله عالم التمثيل بطريقة غريبة على يد الزعيم عادل إمام، لافتًا إلي أنه دخل عالم التمثيل منذ عام 1998 وكانت الانطلاق الأولى مع الزعيم في مسرحية بودي جارد.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين على قناة "النهار": "اختياري في مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام، لفيت على الأستاذ عادل وروحت له المكان اللي بيقعد فيه، ميدان الثورة وبالتحديد بنت السلطان، وقلت له عايز أمثل معاك، وقتها بص لي كده وقال لي تعالي ليا بكرة هنا".

حذر الفنان فضل شاكر متابعيه من الحسابات الوهمية التي تستغل اسمه في الترويج لبعض الأخبار الكاذبة، حيث انتشرت بعض الحسابات التي تحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تروج لحفل غنائي جديد يستعد لإحيائه فضل شاكر خلال الفترة المقبلة، وهذا ما نفاه شاكر جملة وتفصيلا.



وكتب فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع X: "جمهوري العزيز يرجي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية بإعلانات مضللة عن حفلات لدي.. نود التأكيد ان الإعلان عن أى حفل سيكون فقط من خلال حساباتي الرسمية".

نشرت الفنانة إليسا عددا من الصور لها أثناء تجولها بأحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وجاء منشور إليسا بعد حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرًا، بسبب تغير ملامحها أثناء تقديمها واجب العزاء للفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى.

ولم تهتم إليسا بالرد على المنتقدين لملامحها وفضلت الصمت، حتى نشرت مجموعة من الصور لها، كنوع من الرد على من هاجمهوها.

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “البابا راجع”، حيث نشر رمضان مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طالبًا من جمهوره الاستماع إليها بشكل كامل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.



أغنية محمد رمضان الجديدة البابا راجع من كلمات مؤمن تربو وألحان إيهاب كولبكس وتوزيع موسيقي كولبكس.

تبدأ الفنانة يسرا تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد معاينة أماكن تصوير العمل.



أبطال فيلم الست لما

وتم التعاقد بشكل رسمي مع جميع أبطال العمل وهم: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور.

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين النجمين.

وكان المنتجتان رنا السبكي وندا السبكي أعلنتا تعاقدهما مع النجمة “يسرا”، على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حرص الفنان صبري عبد المنعم على طمأنة جمهوره عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى مؤخرًا، حيث وجه رسالة خاصة لـ"فيتو" طالبًا من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.



وأكد صبري عبد المنعم أن حالته الصحية تشهد استقرارًا، حيث بدأ يشعر بتحسن ملحوظ مقارنةً بالأيام الأولى لدخوله المستشفى، مشيرًا إلى أن عملية التعافي تسير ببطء، وأضاف أنه يخضع حاليًا لجلسات أكسجين وجلسات استنشاق للمساعدة على انتظام التنفس.

تشهد أحداث الجزء الثاني من فيلم هيبتا “المناظرة الأخيرة” علاقة حب بين كريم قاسم وسلم أبو ضيف خلال أحداث العمل، وهما في مرحلة الشباب، وتكتمل قصة حبها بالزواج.



وكان المخرج هادي الباجوري والوحدة المسئولة عن فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة بدأ في تنفيذ مونتاج العمل تمهيدًا لعرضه قريبًا بالسينمات وداخل قاعات العرض.

فيلم هيبتا 2

وفيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

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