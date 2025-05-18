الأحد 18 مايو 2025
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ثقافة وفنون

فضل شاكر لمتابعيه: احذروا الحسابات الوهمية التي تستغل اسمي

فضل شاكر
فضل شاكر

حذر الفنان فضل شاكر متابعيه من الحسابات الوهمية التي تستغل اسمه في الترويج لبعض الأخبار الكاذبة، حيث انتشرت بعض الحسابات التي تحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تروج لحفل غنائي جديد يستعد لإحيائه فضل شاكر خلال الفترة المقبلة، وهذا ما نفاه شاكر جملة وتفصيلا.

وكتب فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع X: "جمهوري العزيز يرجي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية بإعلانات مضللة عن حفلات لدي.. نود التأكيد ان الإعلان عن أى حفل سيكون فقط من خلال حساباتي الرسمية".

المطرب فضل شاكر 

من جانب آخر نجح المطرب الكبير فضل شاكر، من تصدر التريند بعد فترة غياب طويلة عن الساحة، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة “غلبني”، التي وصلت مشاهدتها لمليون مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحها.

أغنية “وغلبني” من كلمات وألحان: جمانة جمال، وتوزيع: حسام الصعبي وتقول كلمات الأغنية: "بغيابك لاعبت الشوق، وغلبني وغلبني، واه منه الشوق، مابقتش أنا قد بعادك، ولا قلبي قد الشوق، لما يفكرني بعينيك، دوبني دوبني، ولو تعرف سحر عنيك، يالي مطول بعنادك، قلبك ما يهونش عليك، قول للقمر، إن البعااااد بيعذب العشاق، طب ليه يعذبني، زي البحر، لو جت معاه بعنااااد، موجه يغرقني، قول  لو كلمه ياحبيبي طمني"

يعد الفنان فضل شاكر واحدًا من أبرز النجوم الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقه وعلى امتداد مشواره الفني.

وبالرغم من أنه عرف واشتهر بأغنياته الرومانسية إلا أن فضل شاكر عاش محطات عديدة من المعاناة في حياته، ولقد قدمت منصة شاهد دراما وثائقية تكشف ملامح من مشواره وتفاصيل من المعاناة التي عاشها في حياته ومشواره الفني وحملت هذه الدراما الوثائقية اسم “يا غايب”.

عدد حلقات الدراما الوثائقية ياغايب   

والدراما الوثائقية يا غايب التي تكشف جوانب من حياة الفنان فضل شاكر مكونة من 9 حلقات ومواعيد عرضها من الأحد إلى الخميس على منصة شاهد.

الدراما الوثائقية يا غايب

“يا غايب” هو نوع من الدراما الوثائقية، وتعد تجربة خاصة، حيث يحكي فضل شاكر خلالها قصته بنفسه، ويعود من خلاله إلى الواجهة الإعلامية بصوته وحكايته. 

وقد أُحيط العمل بسرية تامة خلال فترة التحضير التي استمرت عامًا ونصف، ويشارك في العمل عدد من الممثلين لتجسيد مراحل مختلفة من حياة فضل، أبرزهم الفنان الأردني عماد المحتسب، الذي يؤدي دور فضل في شبابه بسبب الشبه الكبير بينهما، بالإضافة إلى ظهور طفل يجسد فترة الطفولة. 

ويتناول العمل مسيرته منذ الطفولة وحتى قرار اعتزاله الفن، مرورًا بمحطات الشهرة، الحب، الغياب، والجدل الذي أحاط باسمه لسنوات. 

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فضل شاكر الفنان فضل شاكر المطرب فضل شاكر

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