الأحد 18 مايو 2025
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ثقافة وفنون

صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويطلب الدعاء

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

حرص الفنان صبري عبد المنعم على طمأنة جمهوره عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى مؤخرًا، حيث وجه رسالة خاصة لـ"فيتو" طالبًا من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأكد صبري عبد المنعم أن حالته الصحية تشهد استقرارًا، حيث بدأ يشعر بتحسن ملحوظ مقارنةً بالأيام الأولى لدخوله المستشفى، مشيرًا إلى أن عملية التعافي تسير ببطء، وأضاف أنه يخضع حاليًا لجلسات أكسجين وجلسات استنشاق للمساعدة على انتظام التنفس.

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

ومن أهم الأعمال التي قدمها عبد المنعم خلال الفترة الأخيرة مسلسل "برغم القانون"، حيث قدم فيه شخصية مؤثرة أضفت بعدًا دراميًّا مميزًا على العمل.

ومسلسل "برغم القانون" هو عمل درامي اجتماعي تشويقي تدور أحداثه حول سيدة تواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، مما يضطرها لاتخاذ قرارات صعبة "برغم القانون".

ويشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين. العمل من تأليف نجلاء الحديني ومن إخراج شادي عبد السلام.

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