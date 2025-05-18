الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوم الساحل يصدم أبطاله بتحقيق هذا الرقم بشباك التذاكر

نجوم الساحل
نجوم الساحل

يعرض حاليا في دور العرض السينمائي فيلم نجوم الساحل، الذي يقوم ببطولته عدد من الشباب، وعلى رأسهم أحمد داش، ويواصل العمل تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر. 

 

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بلغت 105 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض السينمائي.

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

 

 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجوم الساحل أحمد داش مايان السيد إيرادات نجوم الساحل

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إعلان مسيء من إحدى شركات الاتصالات

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

بعد إعلان استشهاد شقيق زعيم حماس.. عودة زكريا السنوار للحياة بعد نقله لثلاجة الموتى

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

تحديثات جديدة طال انتظارها في تطبيق واتساب، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية