الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

من داخل المستشفى، صبري عبد المنعم يطمئن الجمهور على حالته الصحية

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

طمأن الفنان صبري عبدالمنعم الجمهور على صحته في الوقت الحالى، وخاصة بعد نقلة لأحد المستشفيات الخاصة مساء أمس بعد تعرضه لوعكة صحية، تعرض على أثرها لحالة إغماء.

وقال صبري عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ فيتو: ما زلت متواجدا داخل المستشفى، انتظر نتيجة التحاليل الخاصة بي، ولكن تم إسعافي من قبل الأطباء، وحالتي الآن أفضل عما كنت عليه من قبل.
 

وكان صبري عبد المنعم قد أكد في تصريحات سابقة لفيتو  أن ردود الأفعال حول مسلسل برغم القانون، فاقت كل التوقعات، لأن العمل قريب من الشارع المصري وكل ما فيه.

 

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون".
 

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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