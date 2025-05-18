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ثقافة وفنون

عماد زيادة يكشف كواليس دخوله عالم الفن على يد عادل إمام (فيديو)

الزعيم عادل إمام،
الزعيم عادل إمام، فيتو

كشف الفنان عماد زيادة، عن دخوله عالم التمثيل بطريقة غريبة على يد الزعيم عادل إمام، لافتًا إلي أنه دخل عالم التمثيل منذ عام 1998 وكانت الانطلاق الأولى مع الزعيم في مسرحية بودي جارد.

 

زيارة عادل إمام وطلب العمل معه في مسرحية بودي جارد

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين على قناة "النهار": "اختياري في مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام، لفيت على الأستاذ عادل وروحت له المكان اللي بيقعد فيه، ميدان الثورة وبالتحديد بنت السلطان، وقلت له عايز أمثل معاك، وقتها بص لي كده وقال لي تعالي ليا بكرة هنا".

 

رد فعل الزعيم عادل إمام على طلب عماد زيادة

وتابع: "روحت للزعيم عادل إمام تاني يوم في نفس المكان، فلقيته بيقول ليا تعالى نطلع لرامي إمام، بدون مقدمات، ويبدو أنه كان يبحث عن شخص يشبهني في المسرحية، طلعت فوق أنا قلت هيقولي مثل واعمل اختبار تمثيل لقيته بيتكلم معايا عادي وكان يوم لطيف وقضينا يوم لطيف وقال لي أنت معانا في المسرح".

وواصل: "روحنا مسرح الهرم، وبعدين اشتغلت في المسرحية، وعملت بروفات مسرحية بودي جارد، وقعدنا 12 سنة نعرض المسرحية من 1998 إلي 2010، وأنا فضلت مكمل كل المواسم وفيه ناس اتغيرت إلا أنا لإني حبيت التجربة، وطلبت أصور المسرحية علشان يكون تاريخ ليا مع الزعيم عادل إمام".
 

ولفت: "كنا بناخد يوم واحد إجازة وكان الثلاثاء، وكان فيه التزام غير طبيعي، وكان من ضمن البرامج السياحية لبعض الدول مشاهدة مسرحية عادل إمام".
 

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