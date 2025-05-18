محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "البابا راجع" (فيديو)

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “البابا راجع”، حيث نشر رمضان مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طالبًا من جمهوره الاستماع إليها بشكل كامل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية محمد رمضان البابا راجع

أغنية محمد رمضان الجديدة البابا راجع من كلمات مؤمن تربو وألحان إيهاب كولبكس وتوزيع موسيقي كولبكس.

من جانب آخر قررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

غياب محمد رمضان ونجله وحضور والدة المجني عليه

شهدت الجلسة حضور والدة المجني عليه، التي حرصت على متابعة وقائع المحاكمة، في حين غاب كل من؛ الفنان محمد رمضان ونجله المتهم عن الحضور.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطرفين، حيث أوضح محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله تغيب عن الحضور نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، عقب علمه بموعد الجلسة.

دفاع الضحية يطالب بمليون جنيه تعويض

وطالب دفاع أسرة الطفل ضحية نجل الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل النادي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه.

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