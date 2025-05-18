بعد حملة التنمر عليها، إليسا تنشر صورا جديدة لها من شوارع بيروت

نشرت الفنانة إليسا عددا من الصور لها أثناء تجولها بأحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاء منشور إليسا بعد حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرًا، بسبب تغير ملامحها أثناء تقديمها واجب العزاء للفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى.

ولم تهتم إليسا بالرد على المنتقدين لملامحها وفضلت الصمت، حتى نشرت مجموعة من الصور لها، كنوع من الرد على من هاجمهوها.

احتفال روتانا بأغنية إليسا

من جانب آخر احتفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: أكثر من 300 مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب.. أكيد مرة ناس حسّوا بكلامها… مكتوبة ليك لملكة الاحساس.

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها النجمة اللبنانية إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

تتر مسلسل وتقابل حبيب

كانت الفنانة اللبنانية إليسا قدمت في موسم دراما رمضان الماضي تتر مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وجاء تتر المسلسل بتوقيع إليسا، والأغنية من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

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