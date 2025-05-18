الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد حملة التنمر عليها، إليسا تنشر صورا جديدة لها من شوارع بيروت

اليسا
اليسا

نشرت الفنانة إليسا عددا من الصور لها أثناء تجولها بأحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاء منشور إليسا بعد حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرًا، بسبب تغير ملامحها أثناء تقديمها واجب العزاء للفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى.

ولم تهتم إليسا بالرد على المنتقدين لملامحها وفضلت الصمت، حتى نشرت مجموعة من الصور لها، كنوع من الرد على من هاجمهوها.

احتفال روتانا بأغنية إليسا

 

من جانب آخر احتفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: أكثر من 300 مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب.. أكيد مرة ناس حسّوا بكلامها… مكتوبة ليك لملكة الاحساس.

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها النجمة اللبنانية إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

تتر مسلسل وتقابل حبيب

 

كانت الفنانة اللبنانية إليسا قدمت في موسم دراما رمضان الماضي تتر مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

وجاء تتر المسلسل بتوقيع إليسا، والأغنية من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إليسا المطربة اليسا أزمات إليسا

الأكثر قراءة

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

رئيس غزل المحلة يعلن إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز ويوجه رسالة لجماهير الفريق

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

10 أندية بالدوري الممتاز تصوت على إلغاء الهبوط وامتناع 5

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات رينو ميجان موديل 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

عالم أزهري: الحج مقام من مقامات العروج الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية