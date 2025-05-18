البرلمان الليبي يبدأ فرز المرشحين لرئاسة الحكومة

أعلنت مقررة مجلس النواب الليبي، أن لجنة فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتي تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، بدأت اليوم أعمالها داخل مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأضافت أنه تم ضم ملفي ترشح جديدين إلى الملفات الـ 11 السابقة، وهما ملف رئيس جامعة الزاوية عصام أبو خضير، وعبد الكريم مقيق.

كذلك أشارت إلى أن جلسة البرلمان المقررة غدًا الاثنين، ستُخصص لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، ومطالب المتظاهرين، في حين ستُعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لعرض ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية.

ولفتت إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال اليومين القادمين لاستكمال دراسة وتقييم ملفات المرشحين، تمهيدًا لإحالتها إلى الجلسة المقررة الثلاثاء، والتي ستُعرض خلالها الأسماء المرشحة بشكل رسمي أمام مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكان الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في غرب البلاد، أكد أمس السبت، أن مشروع "ليبيا خالية من الميليشيات والفساد مستمر".

جاء ذلك بعدما أمر بتفكيك الجماعات المسلحة، فيما شهدت طرابلس أعنف اشتباكات منذ سنوات بين "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع، و"جهاز دعم الاستقرار"، وأدت إلى مقتل عبد الغني الككلي، القيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في العاصمة منذ العام 2011، وتحاول الحكومة تفكيكها. علما أن هذا الجهاز يخضع للمجلس الرئاسي الذي جاء إلى السلطة عام 2021 مع حكومة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.

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