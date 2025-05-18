عصيان في جامعة طرابلس للمطالبة بانسحاب المسلحين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن طلبة جامعة طرابلس بالعاصمة الليبية دخلوا صباح اليوم في إضراب عن الدراسة رافعين شعارات احتجاجية بعد الاشتباكات الدامية وطالبوا بتوفير الأمن وتحييدهم عن المعارك قبل استئناف الدراسة.

عصيان للطلبة حتى انسحاب المسلحين من محيط جامعة طرابلس



واعلن الطلبة رفض العودة إلى الدراسة استجابة لقرار جامعة طرابلس ووزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية والمظاهر المسلحة في محيط الحرم الجامعي ومناطق متفرقة من العاصمة.



وأكد الطلبة، في بيان صادر عنهم، تمسكهم بمطلب واضح يتمثل في انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من العاصمة، والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، كشرط أساسي قبل استئناف العملية التعليمية.

وأضاف البيان أن الطلبة يعتبرون أن "العودة إلى الدراسة في ظل هذا المناخ الأمني الخطير بمثابة مخاطرة بحياتهم، وتجاهل لحقوقهم الأساسية في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة".



وشهدت الجامعة صباح اليوم غيابا شبه تام في القاعات، وسط احتجاجات طلابية رفعت شعارات تطالب بإنهاء عسكرة العاصمة وضمان سلامة المدنيين داخل المرافق التعليمية.

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