مظاهرات تجتاح طرابلس لإسقاط حكومة الدبيبة وتهديد بالعصيان المدني حال عدم محاسبته (فيديو)

نظم العديد من أهالي طرابلس وصبراته تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة ومحاسبته، مؤكدين مسؤوليته في قتل المحتجين بالعاصمة طرابلس.

كما أعلن عمداء بلديات “رقدالين، زوارة، الجميل، المنشية، العجيلات، صبراتة، صرمان، الزاوية الغرب، الزاوية المركز، الزاوية الجنوب” انسحابهم من حكومة الدبيبة ونطالبها بالرحيل فورًا، مهددين بالعصيان المدني حال عدم رحيل الدبيبة وحكومته.

كما طالب عميد بلدية صبراته محمد الحسلوك في فيديو مصور،بإسقاط حكومة الدبيبة، مؤكدا أنها أشعلت الفتنة ولم تعد تمثل الشعب الليبي.

كما أعلن الدكتور وفيق عثمان وكيل وزارة الصحة بحكومة الدبيبة في كلمة مصورة استقالته من منصبه استجابة لمطالب الشعب ليكون بذلك رابع وكيل يستقيل الليلة من الحكومة.

وقال وكيل وزارة الصحة المستقيل:" استقالتي تأتي احترامًا لحرمة الدم الليبي وأبرئ نفسي أمام الله من كل هذه الدماء التي أزهقت".

كما أعلن جمال سالم شعبان وكيل وزارة العمل بحكومة الدبيبة استقالته مـن منصبه استجابة لإرادة الشعب ليكون بذلك خامس وكيل يستقيل الليلة من منصبه.

وكلف البرلمان الليبي النائب العام الصديق الصور، بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس.

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن البيان قوله: "استجابة لإرادة الشعب مصدر السلطات في الدولة، ونظرًا لما قامت به الحكومة منتهية الولاية في طرابلس من قمع للمتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح مما أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والجرحى وما سبقتها من أعمال عنف خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة حولت مدينة طرابلس إلى ساحة حرب ودمار من أجل استمرار هذه الحكومة المنتهية".

أضاف البيان: "وبناء عليه تتخذ الإجراءات لمباشرة التحقيقات مع المدعو عبد الحميد محمد عبد الرحمن الدبيبة بصفته الرئيس السابق لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومنعه من السفر".



وكان كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، قد أعلنوا في وقت سابق أمس، عبر حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية، معلنين انحيازهم إلى مطالب الشارع الليبي في ضوء الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وموجهين انتقادات حادة إلى أداء الحكومة وغياب الاستجابة للإصلاحات المطلوبة.

ومساء أمس أدان مجلس النواب الليبي بشدة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لـحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء الحادثة.

وأعرب المجلس في بيان رسمي، عن أسفه الشديد لاستخدام العنف لقمع صوت المواطن الليبي، معتبرًا ما حدث انتهاكًا صارخًا لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون.

وطالب الأجهزة الأمنية في طرابلس بحماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم.

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